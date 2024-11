Terceiro Turno: Buscando repaginar gestão, governador Jerônimo Rodrigues vai promover reforma administrativa em 2º ano de governo

Passando as eleições municipais de 2024, o Governo da Bahia e todo o seu grupo apimentou os bastidores da política local com informações de possíveis mudanças no secretariado do governador Jerônimo Rodrigues.

Chegando ao final do 2º ano de gestão, o governo Jerônimo passará por uma “dança das cadeiras” ainda entre o final deste ano e começo do próximo. Buscando uma remodelagem e visando conciliar e abrigar os desejos de seus aliados políticos, o governador baiano terá o desafio de promover um novo formato nas pastas estruturais e da política.