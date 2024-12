Terceiro Turno: Dividido entre prefeitura de Feira e AL-BA, Pablo Roberto deixa incógnita sobre destino político

“Ser ou não ser, eis a questão”. A frase célebre de William Shakespeare parece guiar o deputado estadual Pablo Roberto desde o dia 6 de outubro, quando foi eleito vice-prefeito de Feira de Santana.

Ao lado do experiente José Ronaldo, ex-prefeito da Princesa do Sertão, o parlamentar conquistou a confiança de mais de 165 mil eleitores da cidade. Apesar disso, um cenário de incerteza ronda o Tucano, que não deve assumir o posto no Executivo feirense para permanecer na cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia.

Mas afinal, o que o deputado tem levado em consideração para não assumir a prefeitura? Qual recado ele passaria a seus eleitores e quais as implicações disso em seu futuro político? É isso que o Terceiro Turno desta semana discute.

