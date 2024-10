Terceiro Turno: Eleição em Camaçari opõe estratégias e disputa fica dividida com embate nacional e regional

Única cidade da Bahia com segundo turno em curso, Camaçari tem sobre si os holofotes da política do estado. Com um embate aberto entre dois grupos políticos, o candidato do governo da Bahia, Luiz Caetano (PT) busca desbancar o nome para a continuidade da gestão, Flávio Matos (União), no próximo dia 27 de outubro.

Com a vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o grupo petista busca nacionalizar a disputa, além de contar com lideranças regionais. O outro lado tem o reforço de nomes vitoriosos na disputa na região metropolitana de Salvador, além do ex-prefeito da capital ACM Neto (União). Com números bem ajustados no primeiro turno, qualquer vantagem pode fazer a diferença.

Qual deve ser o impacto da vinda de Lula? Como a atual gestão conseguirá se organizar para se manter no grupo? Os resultados na região metropolitana terão impacto nas urnas de Camaçari? Todos esses temas, você confere no Terceiro Turno desta semana.

