Terceiro Turno: Em busca de viabilizar chapa puro-sangue em 2026, PT se articula e tenta diminuir “baixas” entre aliados

Não tem como negar: o assunto do momento na política baiana continua sendo a montagem da chapa majoritária governista para 2026. Com um movimento que pode trazer mal-estar para o grupo aliado, o PT não esconde o desejo de lançar três nomes do partido, os três governadores, na eleição.

Dessa forma, os vermelhos baianos querem garantir a reeleição de Jerônimo Rodrigues no governo, de Jaques Wagner no Senado, e alçar o atual ministro Rui Costa também para a Casa Alta do Poder Legislativo Federal. Por outro lado, uma das vagas na composição para o Senado é pleiteada por Angelo Coronel, que tem subido o tom e tensionado a questão caso seja rifado do processo.