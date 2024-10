“Terra sem lei”, diz Fábio Mota sobre falta de fair play financeiro no Brasil

Durante entrevista coletiva desta sexta-feira (18), que contou com o anúncio da renovação de contrato do atacante Osvaldo, o presidente do Vitória, Fábio Mota, fez duras críticas a falta de fair play financeiro no futebol brasileiro e à diretoria do Corinthians, que, segundo o mandatário rubro-negro, não cumpre obrigações financeiras.

“O Brasil não tem fair play, não tem limite de gastos entre clubes. Não sei se alguém viu dirigente de clube preso. Muitos deveria estar presos. Acabaram com clubes. Isso aqui é uma terra sem lei. Muita gente com conta rejeitada. O cara assume clube de futebol, ‘pipoca’ orçamento e larga a bomba lá. Não existe fair play no Brasil. Não existe limite de gastos (…) Clubes com investimento muito maior, que continuam contratando sem pagar ninguém. Não tem fair play. O Corinthians contratou jogador para pagar R$ 3 milhões por mês, brigando com a gente cabeça a cabeça. Enquanto isso não consegue pagar o salário do mês”.