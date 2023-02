Terreiro é arrombado e tem espaços depredados em Dias D’Ávila: “Racismo religioso”

A Polícia Civil investiga um arrombamento ao terreiro de candomblé Ilê Asè Airá Tolami, que fica no bairro Santa Helena, na cidade de Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. O crime foi precebido no sábado (11), quando um grupo de religiosos retornou ao terreiro. O espaço esteve fechado na sexta-feira (10).

Segundo a denúncia feita pelos integrantes do terreio nas redes sociais, os suspeitos que invadiram os locais sagrados e o espaço onde ficam guardados objetos pessoais.

“Estávamos na roça na quinta-feira, quando chegamos novamente no sábado encontramos essa triste surpresa. Os criminosos envolvidos nesse caso escolheram invadir, principalmente, os espaços mais sagrados, como casas de santo, roncó e barracão”, diz o texto. Ainda de acordo com a denúncia, os suspeitos não levaram objetos de valor. “Já sabemos que não foi o furto qualquer, isso tem nome: racismo religioso”, completa o texto.

Segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada na 25ª Delegacia Territorial de Dias D’Ávila. De acordo com o boletim de ocorrência, ao chegar no local, um do frequentadores do terreiro se deparou com as portas arrombadas e percebeu a ausência de aparelhos eletrodomésticos, alimentos e objetos de uso pessoal.

“Agora, diante de todo o ocorrido, estamos nos reunindo, nos fortalecendo novamente, para conseguirmos consertar todas as portas, grades, tudo que foi quebrado, e pensar em estratégias para promover a nossa segurança, mas, independente disso, esperamos de todo coração que possamos contar com quem realmente deve garantir e assegurar nossos terreiros, o poder e a segurança pública”, afirma o texto postado no Instagram do Ilê Asè Airá Tolami.

A Polícia Civil informou ainda que os agentes seguem investigando para localizar e prender os autores. A Coordenação Especializada de Repressão aos Crimes de Intolerância e Discriminação (Coercid) também vai acompanhar o caso.