Terremotos atingem Equador; abalos chegaram à magnitude de 5,7

Nesta sexta-feira (31), o Equador foi abalado por uma série de terremotos, com a magnitude mais forte registrada de 5,7.

O Centro Alemão de Pesquisa para Geociências (GFZ) relatou que o epicentro do tremor se encontrava a dez quilômetros abaixo da superfície terrestre. Outros dois abalos sísmicos, com magnitudes de 4,5 e 3,0, também foram detectados durante a noite.

Incidente registrou 5,7 graus na Escala Richter (Imagem: DestinaDesign/Shutterstock)

Apesar da intensidade dos tremores, as autoridades não reportaram vítimas ou danos significativos até o momento. Segundo informações do GFZ, não há registros de desmoronamentos ou feridos graves na área afetada.

Potencial de destruição dos terremotos

A magnitude de 5,7 representa potencial de causar danos consideráveis em edifícios e outras estruturas, de acordo com a universidade Michigan Tech (EUA). Os danos associados a cada faixa de magnitude são classificados da seguinte maneira:

Até 2,5 : não sentido, mas registrado por sismógrafos;

: não sentido, mas registrado por sismógrafos; De 2,5 a 5,4 : sentido, mas com apenas pequenos danos;

: sentido, mas com apenas pequenos danos; De 5,5 a 6 : danos a edifícios e outras estruturas;

: danos a edifícios e outras estruturas; De 6,1 a 6,9 : causam muitos danos em áreas densamente povoadas;

: causam muitos danos em áreas densamente povoadas; De 7,0 a 7,9 : grandes terremotos com danos sérios em áreas habitadas;

: grandes terremotos com danos sérios em áreas habitadas; Acima de 8,0: terremotos extremamente fortes, capazes de destruir comunidades inteiras perto do epicentro.

Epicentro aconteceu a 10 km da superfície (Imagem: SDubi/Shutterstock)

Leia mais:

Histórico de grandes tremores

O terremoto de maior magnitude já registrado ocorreu no Chile, em 1960, com intensidade de 9,5 na Escala Richter, destacando o potencial devastador de tremores dessa natureza. No caso do Equador, a profundidade do epicentro foi de dez quilômetros, o que pode ter contribuído para a ausência de danos maiores.

O post Terremotos atingem Equador; abalos chegaram à magnitude de 5,7 apareceu primeiro em Olhar Digital.