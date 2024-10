Terreno da maior estátua católica do mundo em SP foi doado por família

São Paulo — O terreno de 30 mil m² onde está sendo construída a estátua de São Miguel Arcanjo, de 70 metros de altura, maior símbolo católico do mundo, foi doado pela família Montibeller.

A obra está sendo construída na cidade com o mesmo nome, situada a 180 quilômetros de São Paulo. As as obras já se iniciaram e estão recebendo devotos e a nauguração está prevista para 2026.

A Gruta do Arcanjo, nome dado ao complexo religioso que vai abrigar a estátua, deve custar em torno de R$ 12 milhões. Segundo o gestor da obra, André Brisola, todo o valor foi arrecadado por meio da doação de fiéis. Ele afirmou que não há dinheiro público envolvido na construção.

A estátua de São Miguel Arcanjo vai ter o dobro da altura do Cristo Redentor, se consagrando como a maior estátua católica do mundo. São 32 metros a mais do que o ponto turístico carioca, que tem 38 m de altura (30 da estátua e 8 da base). O monumento também baterá o recorde da estátua de Santa Rita de Cássia, no Rio Grande do Norte, que tem mede 56 metros e, atualmente, lidera o ranking.