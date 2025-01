Terreno na Região Metropolitana de Salvador será desapropriado para construção de Almoxarifado Central de Saúde

Um terreno situado na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), será desapropriado pelo Governo do Estado. O ato será realizado para construção de um Almoxarifado Central de Saúde, localizado no Conjunto Habitacional Cia II.

O estudo e o projeto foram realizados pela Secretária de Saúde, que estabeleceu a desapropriação completa do espaço, que tem um tamanho total de 30.992,33m², com as acessões e benfeitorias nela existentes.

A publicação do Diário Oficial do Estado (DOE) determinou ainda que a pasta em conjunto com a Procuradoria Geral do Estado (PGE) realize os atos administrativos e judiciais, caso necessário, em caráter de urgência com vistas à efetivação da desapropriação de que trata o decreto, para emitir-se a liquidação e o pagamento de indenização, neste processo de desapropriação e posse.

OUTRAS DESAPROPRIAÇÕES

No mês de agosto, o Governo do Estado já tinha estabelecido a desapropriação de um terreno na Ilha de Itaparica, na Região Metropolitana de Salvador, para ampliação de uma unidade de saúde do município. O equipamento em questão é o Hospital Geral de Itaparica (HGI), que será ampliado após a desapropriação.

A área em questão possui 8.553,81m² e está localizada às margens da BA-532. O terreno, que agora pertencerá ao Estado, vai funcionar e auxiliar no processo de requalificação e ampliação do equipamento.

Já no mês de junho, a gestão tinha autorizado a desapropriação de uma área na cidade de Valença, baixo sul da Bahia, para a construção de um novo equipamento de saúde no município. Trata-se da Maternidade Regional de Valença, que será construída com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O espaço em questão tem 50.258,98m² e fica localizado às margens da BA-001, na Rua da Aguazinha, na sede do município, no KM 106, em uma localidade conhecida como Jaqueira.