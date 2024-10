Terror em Caraíva: Traficantes cercam policiais e usam reféns em tentativa desesperada de resgate do líder preso

Uma tarde de terror chegou ao distrito de Caraíva, no litoral sul de Porto Seguro, nesta quinta-feira (17). Dois policiais militares foram encurralados em um mercadinho por uma quadrilha de traficantes armados, que tentavam a todo custo resgatar um dos líderes do tráfico, momentos antes dos próprios PMs. O confronto foi tenso e chocante, com pessoas sendo usadas como escudo pelos bandidos, entre elas uma mulher grávida.

Cercados e sob fogo cruzado

O cenário era de guerra: vídeos que circulam nas redes sociais mostram os criminosos se posicionando atrás da viatura da polícia, enquanto os tiros eram trocados em plena luz do dia. A quadrilha, sem escrúpulos, usou os reféns como última cartada para tentar libertar Jackson Borges da Silva, conhecido como Mosquetão, de 23 anos, que havia sido capturado minutos antes. Mosquetão estava foragido do Presídio de Eunápolis desde fevereiro de 2022 e era um dos alvos mais procurados da região.

Reforços e ação imediata

A tensão só aumentou até que, em um movimento coordenado e rápido, os policiais pediram reforço. Pouco depois, equipes adicionais da PM chegaram ao local e conseguiram resgatar os colegas, encerrando o cerco com a prisão do criminoso. A ação intensa, que mobilizou toda a comunidade, deixou a população assustada e em alerta.

Este episódio expõe, mais uma vez, a audácia do crime organizado e a necessidade urgente de ações mais energéticas para garantir a segurança nas cidades do sul da Bahia.