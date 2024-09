Terror na estrada! Assalto à mão armada aterroriza motociclista em Prado

Em uma ação criminosa audaciosa e cruel, um motociclista viveu momentos de terror no final da manhã desta sexta-feira (20), em uma estrada vicinal entre os distritos de Guarani e Corumbau, no município de Prado. A vítima, sob a mira de uma arma de fogo, foi surpreendida por criminosos que utilizaram galhos de árvores para forçar a redução de velocidade e executar o assalto.

Os bandidos, sem piedade, roubaram a motocicleta Honda NXR 160 BROS branca, de placa PJW8278, além de pertences pessoais. Após o crime, a vítima foi abandonada à beira da estrada, em uma propriedade rural, enquanto os criminosos fugiam em direção ao distrito de Guarani, com possível destino a Itamaraju.

As autoridades locais agiram rapidamente. Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil, e forças policiais dos municípios vizinhos foram acionadas. Bloqueios estão sendo montados em pontos estratégicos, na esperança de recuperar o veículo e capturar os responsáveis.

A Polícia orienta a população a estar vigilante e reportar qualquer atitude suspeita ou veículos com as características do roubo, através dos números 190 da Polícia Militar e 197 da Polícia Civil.

Em tempos de crescente violência, qualquer informação pode ser crucial para impedir novos crimes!