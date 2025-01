Tesla registra queda nas entregas de veículos em 2024

As entregas de veículos da Tesla sofreram uma queda em 2024, marcando a primeira redução em mais de dez anos. No último trimestre do ano, a montadora alcançou a marca de 495.570 veículos entregues, um recorde para o período, mas ainda abaixo da meta de 515 mil unidades, que era necessária para superar os números de 2023. Ao todo, a empresa contabilizou 1,79 milhão de veículos entregues no ano, representando uma diminuição de aproximadamente 1% em comparação ao ano anterior. A fabricante de automóveis elétricos tem enfrentado uma série de desafios, incluindo a intensificação da concorrência no setor e o desgaste de sua linha de produtos. Para tentar reverter essa situação, a Tesla iniciou a entrega do Cybertruck no final de 2023 e tem planos de lançar um novo modelo acessível em 2025, buscando atrair um público mais amplo.

No primeiro semestre de 2024, a empresa já havia registrado uma queda significativa de 6,5% nas entregas globais, o que levantou preocupações entre investidores e analistas do mercado. Como resultado, as ações da Tesla sofreram uma desvalorização de 6,04% na bolsa de Nova York, refletindo a apreensão em relação ao desempenho futuro da companhia. Esses resultados indicam que a Tesla, que por muito tempo foi líder no mercado de veículos elétricos, está enfrentando um cenário desafiador.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA