Testemunhas apontam embriaguez como possível causa de atropelamento fatal em Porto Seguro

A Polícia Civil investiga as causas do atropelamento fatal de Marineusa Rosário de Jesus, 55 anos, no centro de Porto Seguro na tarde de segunda-feira (23). Testemunhas locais relataram aos policiais que Marineusa estava embrigada e teria caído na frente do trecho onde a camionete teria passado.

Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, a vítima foi atingida por uma caminhonete enquanto atravessava um cruzamento. Testemunhas relataram que Marineusa cambaleou e caiu na via, sendo atingida pelo veículo. A motorista, uma preparadora física de 55 anos, declarou que não percebeu a presença da pedestre e foi alertada apenas após o ocorrido.

A perícia técnica esteve no local do acidente para realizar os trabalhos de praxe e coletar provas que possam auxiliar na elucidação dos fatos. A Polícia Civil também ouviu testemunhas e a motorista do veículo para apurar as circunstâncias do caso.

A investigação busca determinar as causas do acidente, incluindo as condições climáticas, a visibilidade no local e as condições de conservação da via. A perícia também analisará o estado de conservação do veículo e realizará exames no corpo da vítima para identificar possíveis causas de morte.