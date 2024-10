Testemunhas descrevem comportamento bizarro de Liam Payne em hotel

Um turista norte-americano que esteve hospedado no mesmo hotel que Liam Payne, o CasaSur Palermo Hotel, em Buenos Aires, Argentina, revelou que o músico desmaiou pouco antes de morrer.

“Houve um incidente em que ele, muito frustrado, esmagou um computador portátil no lobby. Depois, da última vez que veio, acabou por desmaiar”, revelou a testemunha na entrevista ‘Impact x Nightline: One Direction: Liam Payne’s Final Days’.

O turista em questão contou que viu o ex-membro dos One Direction vindo ao lobby do hotel “várias vezes” causando sempre “distúrbios”.

Rebecca, uma outra mulher que estava no hotel, revelou ao jornal Daily Mail que viu Payne agarrando uma mulher, que acredita que estava o acompanhando, e que ele teria fingido que a “estrangulava”.

Os resultados da autópsia indicam que Liam Payne, de 31 anos, tinha várias drogas no organismo, incluindo cocaína, antidepressivos e uma substância conhecida como ‘cocaína rosa’, que mistura metanfetaminas, ecstasy e outras substâncias.

O músico, de 31 anos, perdeu a vida depois de ter “saltado” do terceiro andar do hotel, segundo as autoridades confirmaram.

