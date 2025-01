Teto de almoxarifado de Hospital Municipal de Curaçá desaba

O teto do almoxarifado do Hospital Municipal de Curaçá, localizado no norte da Bahia, desabou neste sábado (4), causando um grande susto na unidade de saúde. Ninguém ficou ferido no incidente, mas o ocorrido gerou preocupação quanto aos possíveis impactos no atendimento à população.

Segundo a atual gestão municipal, que assumiu a prefeitura no dia 1º de janeiro, a equipe do hospital está empenhada em minimizar os danos causados pelo desabamento e garantir que o funcionamento da unidade de saúde não seja prejudicado. Em nota oficial, a administração municipal afirmou que medidas estão sendo tomadas para os serviços continuarem sendo prestados à comunidade regularmente.

O almoxarifado afetado abrigava diversos itens essenciais, como arquivos do hospital, prontuários de pacientes, armários, fogões e outros equipamentos. Após o desabamento, o local foi imediatamente isolado para garantir a segurança dos trabalhadores e evitar novos acidentes.

Uma perícia será realizada para apurar as causas do incidente e avaliar como o desabamento pode impactar o funcionamento do hospital nos próximos dias. As informações são do G1.