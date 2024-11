Teto de centro de convivência desaba, mata 1 pessoa e fere 13

O teto do Centro de Convivência dos Idosos da cidade de Jaicós, no Piauí, desabou nesse domingo (10/11) durante o tradicional Forró dos Idosos. O acidente causou a morte de José Francisco Cipriano, 64 anos, e feriu 13. Trinta e cinco pessoas estavam no espaço quando o telhado caiu.

Chico Cipriano, como é conhecido, foi atingido por pedaços de madeira e morreu imediatamente.

Logo após o desabamento, equipes de socorro foram acionadas, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros atendimentos. Os feridos foram levados ao Hospital Florisa Silva, onde recebem cuidados médicos.

A Prefeitura Municipal de Jaicós divulgou, na noite desse domingo, nota sobre o ocorrido. No comunicado, o prefeito Ogilvan da Silva Oliveira lamentou a tragédia e prestou solidariedade às famílias afetadas, reforçando “o compromisso da gestão com a segurança e o bem-estar da população”.

“Neste momento, o foco das nossas equipes é o cuidado com as pessoas envolvidas”, ressaltou a Prefeitura de Jaicós.

O prefeito informou que, logo após o incidente, equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social foram mobilizados para o local.

A administração municipal prometeu investigar as causas do acidente e adotar medidas preventivas para evitar futuras tragédias.