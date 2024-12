Teto de supermercado desaba em Barueri após forte chuva com granizo

O teto de um supermercado desabou na tarde desta segunda-feira (30), no centro de Barueri, na Grande São Paulo, após uma forte chuva, inclusive com granizo. Ao menos duas pessoas ficaram feridas no incidente. As vítimas foram encontradas fora dos escombros, e o Corpo de Bombeiros foi acionado às 14h30. O acidente aconteceu no supermercado Barbosa, situado na rua Campos Sales.

De acordo com os bombeiros, as vítimas são duas mulheres. Uma sofreu uma contusão em uma das pernas, enquanto a outra apresentou uma lesão nas costas. Ambas estavam conscientes no momento do resgate e foram socorridas pelo SAMU, sendo encaminhadas a um pronto-socorro da região. Não foram divulgados detalhes adicionais sobre o estado de saúde delas.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que parte do teto do supermercado desaba, enquanto é possível ouvir os gritos de clientes e funcionários do local. A Prefeitura de Barueri informou que a Defesa Civil já está no local para atender à ocorrência. Em nota, a administração municipal afirmou que as vítimas sofreram apenas ferimentos leves.

