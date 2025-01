Teto de supermercado em São Caetano desaba durante a chuva

Em São Caetano, ventos intensos e chuvas torrenciais causaram o desabamento parcial da marquise do estacionamento do supermercado Sonda, localizado no centro da cidade. A estrutura colapsou sobre alguns veículos, mas, felizmente, não houve registro de feridos. O supermercado já interditou a área e está realizando uma avaliação técnica para determinar quando poderá retomar suas atividades normais. A Defesa Civil da região reportou ventos que chegaram a atingir 65 km/h, além de receber diversas chamadas relacionadas a quedas de árvores. A situação climática adversa gerou preocupação entre os moradores, que enfrentaram os efeitos das condições meteorológicas severas.

Na capital paulista, a situação também foi crítica, levando a cidade a entrar em estado de atenção devido ao risco de alagamentos e possíveis quedas de granizo. Após um período de chuvas intensas, a condição começou a melhorar, resultando no encerramento do estado de atenção. No entanto, ainda persistem chuvas leves em algumas áreas da cidade. As autoridades locais continuam monitorando as condições climáticas e orientam a população a permanecer atenta a possíveis mudanças no tempo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Matheus Oliveira