Thaila Ayala revela ter passado por “crise” durante gravação de novela

Depois de ficar longe das novelas por 10 anos, Thaila Ayala tá de volta aos folhetins. A atriz, que está no elenco de Família é Tudo, que estreia dia 4 de março, substituindo Fuzuê, contou uma situação inusitada que viveu nos bastidores da produção da TV Globo. “Tive que pedir desculpas”, disse.

“Fui gravar com o Thiago [Martins] e tive uma crise de riso, não conseguia voltar. Tive que pedir desculpas. [Mas] que delícia poder voltar em uma novela leve, divertida, com um personagem desafiador. Elisa tem uma ambição que poderia muito ser vista como uma vilã”, continuou durante coletiva de imprensa.

Na trama, a personagem da esposa de Renato Goés fará par romântico com Júpiter (Thiago Martins), que se dividirá entre duas mulheres ao mesmo tempo. Elisa gosta de curtir a vida e, para isso, usa do dinheiro do parceiro, que vai passar alguns perrengues financeiros após o sumiço da matriarca da família Mancini, Frida (Arlete Salles).

Longe da TV desde 2013, em Sangue Bom, Ayala explicou que continuou atuando, porém não em novelas. “Para você ser atriz no Brasil é fazer novela. Fiz série, fiz filme fora, e ainda recebo muito a pergunta: ‘Você parou de trabalhar?’. Não, só parei de fazer novela. Mas elas falam com o Brasil, são milhões de pessoas te assistindo. Estava ansiosa para falar com as pessoas”, ressaltou.

Thaila Ayla aproveitou para enaltecer os profissionais com quem trabalha. “Estou muito feliz, queria muito voltar à telinha, à Globo e a fazer novela. Já trabalhei com o Fred [Mayrink] há um tempo atrás, tive essa sorte. E já namoro o Daniel [Ortiz] há muito tempo, se estou nessa novela é graças a ele, que me chamou para o teste. Queria muito estar nessa novela, estou super ansiosa, me divertindo muito”, encerrou.