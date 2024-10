Thais Carla perde processo contra Pietro Krauss e alega pobreza

No dia 20 de setembro, Thais Carla teve sua ação indenizatória contra o empresário Pietro Krauss julgada improcedente pela Justiça. O caso, iniciado em 19 de agosto de 2022, foi protocolado na Vara de Causas Comuns do Juizado Especial Cível da Comarca de Salvador, na Bahia, e girava em torno de um vídeo publicado pelo cineasta.

Nas imagens, ele alertava sobre os riscos da obesidade, no qual a imagem de Thais teria sido utilizada sem a sua autorização. Além da remoção do conteúdo, Thais Carla solicitava uma indenização de R$ 15 mil por danos morais.

Desde o início do processo, Thais enfrentou obstáculos. Seu pedido de liminar para retirar o vídeo do ar foi negado, permitindo que o conteúdo permanecesse disponível durante o trâmite do processo.

Ao proferir a sentença, o juiz responsável pelo caso entendeu que não houve abuso por parte de Pietro Krauss, tampouco qualquer prejuízo à imagem dela, uma vez que o vídeo estava relacionado a uma discussão de interesse público sobre saúde, não havendo a intenção de prejudicar a influenciadora.

Diante da decisão desfavorável, Thais Carla decidiu recorrer da sentença, mas alegou hipossuficiência financeira. Troçando em miúdos: incapacidade de arcar com as custas processuais. A justificativa, entretanto, não pegou bem.

Thais, que frequentemente exibe nas redes sociais um estilo de vida marcado por viagens internacionais, carros de luxo e roupas de grife, foi criticada por alegar pobreza para evitar os custos do processo. Seguidores e críticos questionaram a coerência de sua defesa.

Jorge Telles Vargas, advogado de Pietro Krauss, conversou com a coluna, em primeira mão, após a sentença e elogiou decisão do magistrado:

“O entendimento da Justiça foi extremamente acertado ao julgar improcedente o pedido da autora. A liberdade de expressão é um direito constitucional e só pode ser limitada em casos de comprovado abuso ou danos irrefutáveis, o que não ocorreu neste caso”, afirmou Vargas, ressaltando que o vídeo de Krauss não infringiu nenhum direito da influenciadora.

Pietro Krauss, por sua vez, manteve-se discreto em relação ao desfecho judicial, mas fontes próximas indicaram que ele vê a decisão como uma vitória da liberdade de expressão em debates públicos de relevância, como a saúde.

O caso de Thais Carla versus Pietro Krauss ganha ainda mais relevância por envolver personalidades públicas e a crescente discussão sobre os limites do uso de imagens na internet, especialmente em temas sensíveis como saúde pública e influenciadores digitais.

A expectativa agora é pela análise do recurso apresentado por Thais Carla, cujo desfecho pode ocorrer nos próximos meses. O desenrolar do caso judicial será acompanhado de perto por especialistas jurídicos, influenciadores e, claro, por esta colunista que vos escreve…