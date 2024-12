Thalles Roberto se apresentará no Réveillon de Copacabana e na Avenida Paulista

O cantor gospel Thalles Roberto, um dos principais nomes do gênero no Brasil, será destaque nas celebrações de Réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro, e na Avenida Paulista, em São Paulo. Os shows, gratuitos, são parte das maiores festas de virada de ano no país, que devem reunir cerca de 2 milhões de pessoas em cada cidade.

No Rio de Janeiro, Thalles Roberto subirá ao palco no dia 31 de dezembro, às 22h, no Palco Leme, um dos três dedicados à música na orla de Copacabana. A apresentação será no espaço exclusivo para música gospel, marcando a inclusão do segmento nas comemorações do Réveillon carioca.

Em São Paulo, o cantor se apresentará também no dia 31, às 17h, na Avenida Paulista, entre as ruas Haddock Lobo e Bela Cintra. O palco será o centro de uma programação diversificada que inclui shows de grandes artistas nacionais e uma tradicional queima de fogos para celebrar a entrada de 2025.

