O vereador reeleito por São Paulo, Thammy Miranda, que se identifica como homem trans, fez uma declaração surpreendente no Marçal Talks, talk show apresentado pelo empresário Pablo Marçal no YouTube.

Durante a conversa, o empresário perguntou ao vereador se haveria a possibilidade de ele desfazer o que fez em relação à sua orientação sexual.

Thammy revelou que, se Deus falasse ao seu coração que não foi assim que Ele o fez, mudaria completamente e deixaria a transexualidade.

O parlamentar completou dizendo que é uma pessoa com muito temor a Deus, independentemente das muitas religiões das quais já fez parte.

“Se Deus um dia falar pra mim, não foi assim que eu te fiz, Ele vai tocar no meu coração e eu vou mudar”, disse.

Thammy também fez questão de destacar que sua orientação sexual não é para “bater de frente” com as pessoas ou para chamar a atenção, sugerindo que não é uma opção ser trans, e sim uma condição.

The post Thammy revela que abandonaria a transexualidade se Deus lhe falasse ao coração appeared first on Fuxico Gospel.