The Frame Pro: TV estilosa da Samsung fica mais poderosa

Uma TV estilosa ou uma TV avançada? Essa era a escolha que o usuário precisava fazer na hora de comprar uma smart TV da Samsung. No caso da linha The Frame, os principais apelos eram arte e design. Os modelos não tinham o melhor painel da marca, mas traziam recursos interessantes para quem quisesse fazer da TV um objeto decorativo. Com a The Frame Pro, exibida na CES 2025, a Samsung busca juntar o melhor dos dois mundos.

A ideia é que o trade-off não seja muito grande. Isto é, o usuário não precisaria abrir mão de “poder” em prol do estilo. Em tese, a smart TV oferece: 1) design elegante; 2) recursos para entusiastas de arte e decoração; e 3) especificações técnicas realmente avançadas.

Samsung The Frame Pro tem Mini LED e taxa de atualização maior

A principal novidade é a introdução da tecnologia Mini LED. Ela promete aprimorar contraste, brilho e níveis de preto. Contudo, a Samsung colocou os Mini LEDs na parte inferior da tela, o que gerou dúvidas sobre o quão eficaz será essa inovação em comparação a smart TVs Mini LED tradicionais, conforme apontado pelo The Verge.

Ao invés de zonas de atenuação locais, como em outras TVs Mini LED, a The Frame Pro utiliza iluminação inferior, o que está mais para TVs iluminadas pelas bordas.

Linha The Frame da Samsung traz diversos recursos para entusiastas de arte e design (Imagem: Divulgação/Samsung)

Outra atualização é o aumento da taxa de atualização para 144Hz (frames por segundo) – o que pode interessar jogadores (principalmente de títulos competitivos, como Fortnite e os da franquia Call of Duty).

No entanto, o modelo não oferece suporte ao Dolby Vision – o que pode ser considerado uma baita desvantagem frente a concorrentes no mercado.

Dolby Vision é uma tecnologia avançada de High Dynamic Range ( HDR ) desenvolvida pela Dolby Laboratories ;

é uma de High Dynamic Range ( ) desenvolvida pela ; Ele oferece uma experiência visual aprimorada em dispositivos compatíveis – por exemplo: TVs, smartphones e consoles de videogame;

em dispositivos compatíveis – por exemplo: TVs, smartphones e consoles de videogame; Em termos simples, o Dolby Vision melhora a qualidade da imagem ao oferecer: Brilho maior; Contraste melhor; Coloração mais rica.

ao oferecer:

IA, conectividade sem fio e preço misterioso

Samsung colocou recursos de IA e aprimorou conectividade sem fio na nova The Frame (Imagem: Divulgação/Samsung)

O The Frame Pro inclui recursos baseados em inteligência artificial num “pack” chamado Vision AI. Entre esses recursos, estão:

Click to Search: identifica atores, locações e roupas em cena;

identifica atores, locações e roupas em cena; Samsung Food: reconhece pratos na tela e sugere receitas.

reconhece pratos na tela e sugere receitas. Live Translate: traduz legendas em tempo real.

Além disso, uma grande inovação é a eliminação do fio que conectava a TV à caixa de entradas. Agora, com conexão totalmente sem fio e suporte a Wi-Fi 7, a The Frame Pro apresenta um visual mais limpo e discreto. E funciona a até dez metros de distância da caixinha, mesmo com obstáculos no caminho.

O preço do The Frame Pro ainda é um mistério. E será um fator crucial para determinar seu sucesso, segundo o The Verge. A Samsung divulgará os valores quando estiver prestes a lançar o modelo no mercado, o que está previsto para algum momento entre março e junho de 2025.

