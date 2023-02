The Last of Us bate novo recorde de audiência no quarto episódio

Os recordes de audiência de The Last of Us têm se tornado cada vez mais frequente. Apesar de muitos acreditarem que os bons resultados poderiam enfraquecer ao longo das semanas, a Warner tem convivido com um cenário completamente promissor para a nova série.

Pela quarta semana consecutiva, a adaptação do game da PlayStation bateu recorde e registrou 7,5 milhões de espectadores na HBO e HBO Max com o lançamento do quarto episódio. Isto mantém a tendência de ascensão, uma vez que o episódio de estreia alcançou 4,7 milhões de espectadores.

Leia a matéria completa no Guia de Séries, parceiro do Metrópoles.