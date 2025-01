“The Last of Us”: veja o novo trailer e saiba a data da segunda temporada

A tão aguardada segunda temporada de The Last of Us finalmente teve sua data de estreia revelada. Além disso, um novo teaser foi apresentado, mostrando diversas cenas de infectados em Seattle e da luta dos protagonistas em busca da sobrevivência.

Os novos episódios devem adaptar os eventos do segundo jogo da franquia para PlayStation. Lembrando que a Max deve produzir também pelo menos uma terceira temporada da série.

Conflitos marcarão a nova temporada da série

A nova temporada de The Last of Us chega em abril à HBO, mas ainda não teve a data exata divulgada pela emissora. Já a primeira parte está disponível para streaming na Max.

Os protagonistas da história estão de volta e enfrentarão novos desafios pela sobrevivência (Imagem: HBO/Divulgação)

A sinopse oficial diz que “após cinco anos de paz após os eventos da primeira temporada, o passado coletivo de Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) os alcança, levando-os ao conflito um com o outro e a um mundo ainda mais perigoso e imprevisível do que aquele que deixaram para trás”.

O novo teaser também dá foco a um novo personagem. Abby, que será interpretada pela atriz Kaitlyn Dever, é uma soldado em busca de vingança que atravessa o caminho dos protagonistas, transformando-os para sempre.

Novos personagens apresentados

A nova temporada da série irá apresentar alguns personagens bastante conhecidos de quem é fã do jogo.

Além do retorno de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsey como Ellie, uma personagem muito aguardada é Abby, que será interpretada pela atriz Kaitlyn Dever.

Outros novos membros do elenco são Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen e Danny Ramirez como Manny.

Gabriel Luna retornará como o irmão de Joel, Tommy, e Rutina Wesley como a esposa de Tommy, Maria.

A história original de The Last of Us foi escrita e produzida por Craig Mazin e Neil Druckmann, que também estão confirmados para a próxima temporada.

