The Weeknd fará filme ao lado de astros de Wandinha e Saltburn

Estrelado por The Weeknd, por Jenna Ortega, de Wandinha, e por Barry Keoghan, de Saltburn, o longa Hurry Up Tomorrow, que será uma extensão do projeto musical homônimo do cantor, teve data de estreia confirmada para o dia 16 de maio de 2025.

O longa será um thriller psicológico e promete inaugurar uma nova experiência cinematográfica para os fãs transcendendo as músicas do artista para além do som, segundo um comunicado da Lionsgate, estúdio que realiza o projeto em parceria com o cantor.

O álbum será lançado em 24 de janeiro de 2025 e deve marcar a conclusão da trilogia musical que o cantor começou em 2020, com o After Hours e depois com Dawn Fm em 2022.

Já o longa, que será dirigido por Trey Edward Shults, teve estreia confirmada para 16 de maio de 2025 e marca o retorno de The Weeknd para a atuação. O último trabalho dele foi em The Idol, da HBO, em 2023, no qual o cantor trabalhou como roteirista e produtor além de dar vida ao protagonista.