The Weeknd muda redes sociais e adota nome verdadeiro

Após anunciar que estava pronto para aposentar o nome artístico, The Weeknd surgiu em suas redes sociais, nessa segunda-feira, 15, com o nome de batismo. Agora, o cantor passará a se chamar apenas Abel Tesfaye. A mudança faz parte do plano do artista de “matar The Weeknd”, como havia contado à revista W Magazine, no último dia 8.

O músico também começou a investir na carreira de ator, e é um dos protagonistas de The Idol, série da HBO comandada por Sam Levinson.

“Estou passando por um caminho catártico agora. Está chegando um lugar e uma hora em que estou me preparando para fechar o capítulo de The Weeknd. Ainda farei música, talvez como Abel, talvez como The Weeknd, mas ainda quero matar The Weeknd. E vou. Eventualmente. Estou definitivamente tentando mudar essa pele e renascer”, disse.

O artista ainda acrescentou que o álbum que está preparando no momento deverá ser o último como The Weeknd. “Isso é algo que eu tenho que fazer. Como The Weeknd, já disse tudo o que posso dizer”, ressaltou.

O Guinness World Records anunciou, de acordo com a CNN norte-americana, em março, que o cantor e compositor é estatisticamente o músico mais popular do mundo. Ele tem duas marcas no ranking: o maior número de ouvintes mensais no Spotify, com 111,4 milhões em 20 de março; e se tornou o primeiro artista a atingir 100 milhões de ouvintes mensais.