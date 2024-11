Thiago Aquino mostra que arrocha conquistou São Paulo e lota Paraisópolis para gravação do DVD ‘Hoje é Dia de Favela’

Thiago Aquino provou que é possível fazer barulho no Sudeste da mesma forma que se faz no Nordeste quando o assunto é arrocha. A Arena Palmeirinha, no bairro de Paraisópolis, zona na Sul de São Paulo, foi o cenário escolhido pelo feirense para a gravação do novo DVD, ‘Hoje É Dia de Favela’, que recebe o nome em referência ao que é celebrado na segunda-feira, 4 de novembro, o Dia da Favela.

Instituído no calendário oficial de eventos de São Paulo, a data celebra a luta, a resiliência e as conquistas das comunidades, e nada melhor do que marcar a data ao som de um dos 10 artistas mais ouvidos da história no Sua Música na categoria Arrocha, com um ritmo que é certeza de se ouvir a cada subida de escada.



Foto: Jean Flanders

“Nada melhor do que gravar aqui mesmo para a comunidade, assim como eu vim de uma. A gente estudou muito e teve a ideia de trazer esse DVD histórico para essa galera que merece muito”, afirmou o cantor.

O evento teve ingressos esgotados. Apesar de gratuito, Aquino promoveu a doação de alimentos, desta forma, após retirar o ingresso no Sympla, a pessoa precisava fazer a doação de um quilo de alimento não perecível, que de acordo com a Quebrada Produções, serão destinadas a famílias de dentro de Paraisópolis que já são assistidas por projetos sociais na comunidade.



Foto: Jean Flanders

Para a gravação, o artista não mediu esforços nem equipamentos para abraçar a favela como um todo. A festa em Paraisópolis contou com 200 toneladas de equipamentos dividida entre dois palcos, um deles 360º, que teve como inspiração os palcos de artistas internacionais e grandes projetos, como Coldplay.

O projeto ainda contou com o trabalho da própria comunidade. Cerca de 223 profissionais locais atuaram no pré, durante e no pós evento. O DVD ‘Hoje é Dia de Favela’ gerou mais de R$ 370 mil em renda direta e indireta para a comunidade, além de fortalecer o comércio local.



Foto: Jean Flanders

A referência internacional de Aquino não ficou apenas na estrutura do evento. Entre as 15 músicas escolhidas pelo cantor para gravar no novo projeto estava “Volta Logo Baby”, uma versão em português da canção “Here Without You” da banda 3 Doors Down, hit dos anos 2000, além de uma versão de ‘When I Was Your Man’, sucesso de Bruno Mars que foi cantada com Marília Tavares.

Para participar da festa com ele e dividir os vocais, o cantor fez questão de levar nomes que, assim como ele, estão na missão de propagar o arrocha e ritmos locais, como o brega e o piseiro para todo o Brasil.