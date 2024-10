Thiago Carpini avalia mental da equipe após vitória sobre o Fluminense: “Sem entusiasmo demais”

“A torcida do Vitória mais uma vez fez um show à parte. Eu confesso que teve uma hora ali que depois do gol eu nem olhei a comemoração. Fiquei olhando a festa da torcida, o bandeirão, quando eles começam a se movimentar de um lado para o outro. É uma energia, uma atmosfera diferente. Estão de parabéns. Essa vitória a gente dedica também para o nosso torcedor, que já sofreu muito nessa mesma competição, assim como nós. As coisas saem do nosso controle, não saem como esperado, mas nunca faltou desse grupo trabalho, entrega. Erros e acertos fazem parte do processo, mas o torcedor tem sido de fundamental importância. Que essa festa continue acontecendo nas próximas rodadas que, por mais que eu fale, nosso torcedor não vai mensurar o tamanho da importância dele. Que festa linda faz a torcida do Vitória. Arrepia”, continuou.

“Os jogos sempre foram de fundamental importância. Sempre brigando e lutando pela permanência. Hoje falamos isso do Fluminense, mas, semana passada contra o Bragantino foi da mesma maneira. Eu acredito que a cada construção a gente chega melhor sempre para o próximo desafio. Então, não fui eu, fomos nós. Eu não venci, nós vencemos. Acho que isso é uma premissa nossa. Desde a minha chegada a gente sabe que aqui a gente divide responsabilidades, erros e acertos. Eu assumo mais os erros. Os acertos eu prefiro que seja para o atleta, porque, uma coisa é você propor as ideias, outra coisa é você executar. É muito difícil e eles tem feito de maneira exemplar”, afirmou o técnico.

O Vitória venceu o Fluminense no Barradão na tarde deste sábado (26), em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão. Após o duelo, o treinador da equipe vencedora, Thiago Carpini, durante a coletiva, falou sobre o jogo e detalhou a mentalidade para o futuro da equipe na tabela do campeonato.

Carpini ainda detalhou as visões da equipe para o futuro no Brasileirão, visto que, com a vitória, o Leão da Barra fica com a 14ª colocação, a dois pontos da última vaga para a Sul-Americana, que, até então, está com o Criciúma.

“A Sul-Americana ainda é um sonho muito distante. Distante porque temos 7 jogos, então são 21 pontos em disputa. Muita coisa vai acontecer ainda nessas 7 rodadas. Não dá para falar ainda sobre a Sulamericana, mesmo porque os 35 pontos não nos garante a permanência, então, uma coisa de cada vez. Sem euforia demais, sem entusiasmo demais, os pés no chão. Nós tivemos momentos aqui de três, quatro, cinco, seis rodadas sem vencer e nós tivemos a mesma calma, as mesmas convicções no nosso trabalho. É dessa maneira que a gente vai seguir trabalhando. Hoje já ficou pra trás. O Fluminense já é uma história pra contar”, finalizou.

Com três conquistas consecutivas no Barradão, o próximo duelo do Vitória será fora de casa, contra o Athletico-PR. A partida está marcada para às 18h30, na Ligga Arena.