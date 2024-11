Thiago Carpini celebra vitória sobre criciúma e elogia atletas: “Fundamental para o momento que vivemos”

Além disso, durante a coletiva de imprensa, o técnico foi questionado sobre o motivo do bom desempenho da equipe na reta final do Brasileirão, e justificou com a atitude dos atletas frente aos desafios.

O Estádio Heriberto Hülse foi palco, nesta quarta-feira (20), do duelo entre Vitória e Criciúma, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após vencer pelo placar de 1 a 0, Thiago Carpini, comandante do Rubro-Negro, afirmou que conhece a maneira de jogar do Tigre, que já tem padrões definidos.

“Acho que o comprometimento desses atletas. Eles acreditaram no que está sendo proposto, nas ideias. Foi um trabalho de reconstrução. Assumi o Vitória na sétima ou oitava rodada, acho que com apenas um ponto, nenhuma vitória. Muitos jogadores saíram e muitos chegaram. Nós oscilamos, tivemos tropeços, mas no caminho arrumamos uma maneira de jogar dentro e fora de casa com competitividade. O comprometimento e o compromisso dos atletas foi fundamental para esse momento que nós estamos vivendo”, completou Carpini.

O próximo duelo do Leão será neste sábado (23), no Rio de Janeiro. A equipe do Vitória vai para o Nilton Santos enfrentar o Botafogo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30.