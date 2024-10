Thiago Carpini enaltece triunfo do Vitória contra o Bragantino: “Vencemos uma forte equipe”

Na tarde deste sábado (19), às 16h, o Vitória venceu o RB Bragantino por 1 a 0 pela 30ª rodada do Brasileirão, no Estádio Manoel Barradas. Após o apito final da partida, o comandante do Rubro-Negro Baiano, Thiago Carpini, concedeu entrevista coletiva e explicou a sua leitura durante o jogo a partir da escolha por escalar Jean Mota e Ricardo Ryller.

“A gente procura estratégias e ideias em cima de cada adversário, tentando usar aquilo que temos de melhor. A ideia do Jean era justamente para controlar um pouco mais o jogo. Ele é o único meia de origem que temos dentro do elenco, a ideia era ter dois jogadores quase que fazendo um quadrado atrás dessa segunda linha e a gente poder sustentar um pouco mais o jogo. O Bragantino é um time de muita transição, acho que é o que eles tem de melhor, por isso optei por soltar um pouco mais o time no segundo tempo, para controlar mais o jogo na primeira etapa e buscar mais ofensividade na segunda parte do jogo. As escolhas que fiz (Jean, Janderson e Ryller) são mudanças consideráveis, não tenho medo de arriscar, tenho minhas convicções e aquilo que vejo no dia a dia, o que eu acredito ”, analisou Carpini.

Ao ser perguntado sobre as mudanças de Everaldo e Carlos Eduardo, o comandante rubro-negro ressaltou a necessidade de controlar o jogo no primeiro tempo e utilizar a saída com três jogadores com mais ênfase na segunda etapa, além do ganho de profundidade com a entrada dos dois atletas em questão.

“Foi o que falei sobre o primeiro tempo, procuramos sustentar um pouco mais o jogo. Controlar para não ser esse jogo de tanta trocação. Enfatizamos mais a nossa saída com três jogadores no segundo tempo, além de ganharmos mais profundidade e amplitude com o Everaldo e o Carlos Eduardo, a saída com três sempre obrigava o Lucas Evangelista e o Lincoln a quebrar a linha para pressionar a saída de três e com isso, conseguimos um pouco mais de espaço para o Matheusinho jogar e desenvolver esse jogo de mudança de lado que cobramos muito. É o que falei, não foi das nossas melhores apresentações, mas vencemos uma forte equipe”, destacou o comandante Rubro-Negro.