Thiago Carpini lamenta derrota para o Corinthians: “Estávamos perto do segundo gol”

O Vitória perdeu para o Corinthians de virada no Barradão, na tarde deste sábado (9), em partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão. Após o duelo, o técnico da equipe, Thiago Carpini, durante a coletiva, falou sobre o desempenho do Rubro-Negro e a falta de tranquilidade da equipe para converter os gols perdidos.

“No meu entendimento, quem fizesse o segundo gol venceria. Nós estivemos muito próximos de fazer o segundo gol muito antes do Corinthians, nos faltou calma, tranquilidade e efetividade e pagamos o preço. Não vi grande superioridade do adversário. No segundo tempo, se não me falha a memória, tivemos três chances claras de gol, tanto quando estava 1 a 1 quanto quando estávamos na desvantagem do placar”, afirmou o técnico.

Além disso, o treinador deu ênfase aos erros pequenos da equipe, que refletiram na virada do resultado do jogo a favor do Timão.