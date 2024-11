Thiago Carpini vê evolução do Vitória no Brasileiro, mas reforça: ''Nossa pontuação não garante nada''

”A competição do Vitória é permanência, a gente não deixa se iludir por esses momentos. Nosso maior adversário, sem contar o torcedor do Athletico, a arena e a excelente equipe, eramos nós mesmos. A gente mantém o alerta ligado e a cordinha esticada, nossa pontuação não garante nada”, reforçou o treinador.

Carpini também fez questão de frisar que, mesmo com os bons números obtidos nos últimos jogos, a missão ainda é escapar do rebaixamento. O treinador mantém o mesmo pé no chão que tem mantido após os seus confrontos, independente do resultado após o fim do jogo.

”Realmente fizemos uma grande partida dentro daquilo que foi proposto, soubemos sofrer na maioria do tempo do jogo. Em qualquer situação que se enfrente o Athletico aqui é sempre muito difícil. A atmosfera é um Caldeirão que o torcedor faz aqui, apoia demais a equipe. A gente soube suportar todos esses aspectos, com inteligência, estratégia, conseguimos essa terceira vitórias seguidas, é a nossa melhor sequência: de doze pontos disputados fizemos dez. A gente vem crescendo num momento onde as equipes estão em dificuldade. Coletivamente o time mais uma vez competiu muito. Vale destacar a partida que fez o Arcanjo, por muitos momentos criticado por parte da imprensa e da torcida. Os jogadores têm entrado e feito a diferença, mostra a qualidade que temos coletivamente”, analisou.

O comandante rubro-negro se mostrou muito satisfeito com a evolução da equipe, mas sinalizou que alguns ajustes ainda devem ser feitos. Thiago Carpini fez questão de ressaltar que a experiência do grupo é o ponto-chave para as competições dentro dos confrontos diretos, mediante às limitações do plantel.

”Nossa construção tem favorecido o Vitória e nos levado a esse momento. O jogo contra o Fluminense foi fundamental para chegarmos até aqui. Acredito nessa construção de ideias, nessa entrega e nesse compromisso coletivo, que para mim é o mais importante. Estamos muito felizes com o que estamos conquistando, mas sabemos que ainda temos muito a buscar e a evoluir nessa competição. Essa pontuação não nos garante nada, mas nos dá um pouco mais de tranquilidade. Um ponto forte dessa equipe é a experiência em brigar nas últimas posições. Reconhecemos nossas limitações e sabemos que cada jogo é uma final. No sábado, teremos mais uma final e talvez com uma estratégia diferente”, pontuou.

O próximo compromisso do técnico do Vitória sobre o comando da equipe será no próximo sábado (9), contra o Corinthians, às 16h30, no Estádio Manoel Barradas. A expectativa é de casa lotada para um embate que pode afastar ainda mais o Leão da Barra da zona. Atualmente a equipe baiana segue a quatro pontos de vantagem da degola e entra pela primeira vez no ano no grupo dos seis que se classificam para a Sul-Americana.