Thiago Maia recebe prêmio Fair Play da Fifa por ações durante enchentes no Rio Grande Sul

O volante Thiago Maia, que atua pelo Internacional, foi agraciado com o prêmio Fair Play da FIFA em reconhecimento a sua valiosa contribuição durante as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul. A tragédia, que resultou na morte de 183 pessoas e afetou 2,4 milhões, viu Maia se destacando ao prestar socorro a moradores ilhados na capital, Porto Alegre. Um dos atos mais marcantes foi o resgate da aposentada Evair Gomes Carneiro, de 71 anos, que estava isolada em um prédio sem comunicação com seus familiares. A FIFA concede anualmente o prêmio Fair Play a atletas e equipes que se destacam por suas ações nobres e éticas. Thiago Maia não foi o único a se mobilizar; outros jogadores do Internacional e do Grêmio também se uniram para ajudar as vítimas das enchentes, demonstrando solidariedade em um momento de crise.

WhatsApp

Thiago Maia chegou ao Internacional em março, por meio de um empréstimo do Flamengo, e sua permanência foi oficializada em julho, quando o clube o adquiriu em definitivo. A premiação foi realizada em Doha, no Qatar, onde o jogador Vinicius Junior foi reconhecido como o melhor do mundo, destacando-se entre os grandes nomes do futebol.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias