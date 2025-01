Thiago Monteiro e João Fonseca avançam para a chave principal do Australian Open

João Fonseca garantiu sua vaga na chave principal do Australian Open ao vencer sua terceira partida do qualifying, derrotando o argentino Thiago Agustín Tirante com um placar de 2 sets a 0. O tenista brasileiro, que ocupa a 113ª posição no ranking mundial, está em uma fase impressionante, acumulando 13 vitórias seguidas e conquistando dois títulos recentes, entre eles o Torneio Next Gen e o Challenger de Camberra.

Na próxima fase, Fonseca fará sua estreia contra o russo Andrey Rublev, que atualmente ocupa a nona posição no ranking da ATP. A expectativa é alta para essa partida, considerando o bom desempenho recente do brasileiro, que tem mostrado um jogo sólido e consistente nas últimas competições. Outro brasileiro que também se destacou foi Thiago Monteiro, que avançou para a chave principal após vencer o belga Kimmer Coppejans por 2 sets a 0. Monteiro agora se prepara para enfrentar o japonês Kei Nishikori em sua estreia, o que promete ser um desafio interessante para o tenista brasileiro.

Com a classificação de Fonseca e Monteiro, o Brasil contará com três representantes na chave masculina do torneio. Thiago Wild, que também está na competição, fará sua estreia contra o húngaro Fabian Marozsan. Na chave feminina, Beatriz Haddad Maia, que ocupa a 16ª posição no ranking, enfrentará a argentina Julia Riera, ampliando a presença brasileira nas principais chaves do Australian Open.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos