Thiago Nigro causa polêmica ao tomar banho com filha de Maíra Cardi

Maíra Cardi e Thiago Nigro voltaram aos assuntos mais comentados das redes sociais após o empresário publicar um vídeo com a esposa e Sophia, de 5 anos, fruto do relacionamento da coach com o ex-BBB Arthur Aguiar. O tema repercutiu na web e internautas se dividiram sobre a cena.

Nas imagens em questão, Sophia aparece brincando em uma banheira com o padrasto e a mãe. A cena gerou críticas pelo fato da pequena estar apenas de calcinha.

“Em 2024, decidi que minhas palestras e eventos deveriam ser feitos em conjunto com as pessoas que mais amo nessa vida. Afinal, do que vale eu alcançar milhares de pessoas em cada evento, se o preço é deixar minha família em casa?”, diz Nigro no texto.

“Nenhum sucesso profissional vale o fracasso familiar”, finaliza ele no texto.

A life coach, de 38 anos, nasceu em São Caetano. Ela ganhou notoriedade após participar do Big Brother Brasil 9, onde protagonizou discussões com outros participantes e acabou eliminada ainda no 9º paredão, em 2009 Reprodução/Instagram

Ex-mulher do jogador Marcelo de Faria, ela teve um vídeo íntimo com o ex-marido vazado no dia da eliminação do programa. Após romper com o jogador, Maíra casou-se com o humorista Viny Vieira, com quem ficou por dois anos Reprodução/TV Globo

Em 2013, ela anunciou que havia se mudado para os Estados Unidos com o então marido da época, o empresário Greto Guariz. Na Califórnia, a profissional fez cursos técnicos de nutrição e nutrição esportiva e, em 2015, lançou o programa Mayra Seca Você Reprodução/Instagram

Maíra passou a divulgar nas redes sociais hábitos saudáveis como analista comportamental, coach de emagrecimento natural e modelo. Porém, em 2016, o Conselho Regional de Nutricionistas de São Paulo informou que ela não poderia exercer a profissão no Brasil Reprodução/Instagram

A coach rebateu as acusações e disse que não precisava da aprovação do conselho pois tinha uma formação técnica nos EUA e seguia as regras da profissão como coach, não como nutricionista Reprodução/Instagram

Apesar das polêmicas, a empresa de Maíra ganhou fama entre os famosos como a cantora Anitta, Samantha Schmütz, Lexa, Larissa Manoela, Sorocaba (da dupla com Fernando), Deborah Secco e Thaeme Reprodução/Instagram

De volta ao Brasil, em 2017, ela anunciou o fim do casamento de seis anos com o Greto e, meses depois, confirmou o relacionamento com o ator Arthur Aguiar. No mesmo ano, a ex-BBB organizou um casamento surpresa com o namorado, mesmo ainda estando casada no papel com o ex-marido Reprodução/Instagram

No ano seguinte, a influencer anunciou que estava grávida da primeira filha do casal, a Sophia. Maíra também é mãe de Lucas Cardi, de 21 anos, fruto do seu primeiro casamento com Nelson Rangel Reprodução/Instagram

Durante entrevista para um programa de podcast, a influencer, que mora em uma cobertura no Rio de Janeiro, revelou que gastava R$ 15 mil por mês com compras de mercado para a família e os funcionários Reprodução/Instagram

Defensora de uma alimentação saudável e restritiva, ela chegou a causar polêmicas nas redes sociais ao comemorar o aniversário de 1 ano da filha com uma festa sem docinhos e salgadinhos tradicionais Divulgação

A ex-BBB também teve reação negativa dos internautas nos primeiros meses de vida da Sophia, pois afirmou que não iria mostrar o rosto da menina. Além disso, imagens dela segurando a bebê com um pescoço pendurado causaram revolta Reprodução/Instagram

Em 2020, o anúncio do fim do casamento de Maíra e Arthur tornou-se um escândalo quando ela expôs 16 traições do ator e alegou ter vivido um relacionamento abusivo e manipulador. Depois de alguns meses, eles reataram, mas logo terminaram novamente Reprodução/Instagram

No ano seguinte, o casal anunciou que havia reatado mais uma vez o casamento. Segundo Maíra, o marido era uma “vítima da sociedade” Reprodução/Instagram

Com o marido participando da edição 22 do BBB, ela gerou uma nova polêmica ao gravar um vídeo dando uma bronca no marido por ter comido pão no programa. Ela chegou a ser acusada de gordofobia Reprodução/Instagram

Recentemente, a influencer compartilhou com os fãs que havia trocado de nome depois que começou a acreditar em Deus. Até então, ela era conhecida como Mayra, mas alterou para Maíra, nome de nascimento Reprodução/Instagram

Vídeo gera críticas Na web, internautas criticaram a cena e o fato de Sophia estar sem roupa na banheira. “Acho errado criança ficar tomando banho com pais, imagina com padastro”, apontou uma seguidora.

“Confesso que fiquei imensamente desconfortável em ver esta imagem, desta criança dentro de uma banheira de espuma com o padrasto! Não consigo achar isso normal, isso é inaceitável! E a mãe deveria pensar da mesma forma”, disse outra.

“Desculpa… não incentivem isso!!! Não acho certo criança com adulto!!! Zona de perigo para as crianças”, criticou um terceiro.

Com as críticas, Thiago Nigro limitou os comentários da publicação, mas manteve o post em sua conta do Instagram.