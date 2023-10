Thiago Nigro expõe “ameaça” de Maíra Cardi após esquecer a aliança

Thiago Nigro e Maíra Cardi se casaram no fim de agosto, mas o influenciador já levou seu primeiro “puxão de orelha”. Influenciador mostrou, na segunda-feira (02/10), que a esposa lhe enviou uma mensagem bastante sugestiva após esquecer a aliança em casa.

Nos stories do Instagram, o Primo Rico exibiu uma troca de mensagens entre ele e Maíra. Ao lado de um pepino cortado ao meio, uma faca e o anel, a coach escreveu: “Bom dia, meu amor. Para o seu bem, esta foi a única vez que você esquece a aliança”.

Em seguida, Maíra completou: “Amo você e te quero inteiro”. Na legenda do prit, Thiago concluiu: “Que mulher brava”.

Na manhã desta terça-feira (03/10), o influenciador mostrou que aprendeu a lição: “Olha quem não esqueceu a aliança hoje. Sabedoria”, afirmou, colocando emoji de gargalhada.

Casal passará lua de mel na Grécia

Inicialmente, país escolhido era o Japão

Casamento em comunhão total de bens Maíra Cardi participou do podcast PodC, apresentado por Celso Portiolli, e revelou que ela e Thiago Nigro, o Primo Rico, se casarão com comunhão total de bens. O regime em questão prevê que até mesmo os bens móveis e imóveis comprados antes do casamento se tornem bens comuns ao casal. Ou seja, em caso de divórcio, todos os bens serão divididos igualmente entre Maíra e Thiago, incluindo os que conquistaram antes da união.

“Essa é a nossa decisão. Têm coisas muito boas. Uma é que os dois têm grana, né? Isso também é muito bom. Outra, os dois gostam muito de trabalhar. Outra, os dois se ajudam muito no trabalho, a gente faz muita coisa junto. A gente se ajuda muito”, disse Maíra.

Ela continuou explicando: “E o mais importante de tudo é que a gente chegou à conclusão… E que eu pensava diferente, e ele também, tá? Foi uma conclusão recente. Como que você casa com uma pessoa que você tem certeza absoluta que é para sempre, se você não casa em comunhão total de bens? Será que você acha mesmo que é para sempre? Aí paramos para pensar e nos fizemos essa provocação”, completou.

Para Maíra Cardi, quando o casamento não é feito no regime de comunhão total de bens, existe uma desconfiança de que a união não será para sempre.

“Quando você escolhe não ser em comunhão total de bens, existe algo em você que desconfia que não é para sempre. É muito óbvio isso. Então a gente quis colocar toda a nossa energia emocional, espiritual, intelectual, tudo: é para sempre? Então por que não vai ser comunhão total de bens?”, pontuou.

A influenciadora digital também falou sobre a decisão do ponto de vista religioso. “Nós, evangélicos, temos tantos princípios, mas esse deveria ser o básico porque o evangélico bate na tecla que casamento é para sempre. Mas eu vou casar em total separação de bens? Uma coisa não está congruente com a outra. Não faz sentido”, disse Maíra Cardi.

Filhos Mesmo sem estar nas redes sociais, após desativar seu Instagram, Maíra Cardi está causando na internet. No mês passado, a influenciadora apareceu nos stories do marido, Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, e contabilizou quantos filhos o casal pretende ter.

O assunto veio à tona após o rapaz receber uma pergunta sobre o tema nas famosas caixinhas de perguntas do Instagram. Em resposta, Maíra esclareceu: “A gente mudou os planos e vão ser 8. Com os que já tem, são 2, são mais 6, no caso. Vamos fazer uma escola”, afirmou ela, que havia dito que teria mais três filhos.

Em seguida, o marido questionou: “Você tem noção de quanto custa um filho?”. E ela rebateu: “Tenho, mas a gente tem dinheiro”. E completou: “Eu tenho, opa. Eu sei bem quanto custam Sophia e Lucar. Porque, ó, não é fácil, não, sustentar dois”.

Após o debate, Thiago confirmou que também quer ter uma família numerosa: “Só pra deixar claro, eu quero muito ter muitos filhos também. Parece que era só ela que queria”. Maíra aproveitou a deixa para alfinetar o amado.

“Aliás, é um perigo, né? Porque ele chegou com a história de que eram 2, de repente viraram 3. Agora são 6”. E ele respondeu sorrindo: “Vai devagarinho, né? Vai convencendo. Igual você, amor, me pegou pela barriga, fez uma panquequinha ontem”.

Pensando na locomoção de tanta gente, já que seriam 8 filhos ao todo — contando com os dois que a influenciadora tem de outros relacionamento —, Thiago quis saber: “E carro, a gente vai andar de quê° De ônibus?”.

Se divertindo com o papo, a ex-BBB afirmou: “De ônibus, com certeza. Porque, daí tem a galera pra cuidar, pra ajudar a gente, porque haja, né?”, pontuando que precisa de um staff grande para cuidar de tantas crianças.