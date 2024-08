Thiaguinho cancela agenda na Globo após membro de equipe ficar doente

William Castro/Divulgação/Instagram

1 de 1 Thiaguinho – Foto: William Castro/Divulgação/InstagramThiaguinho cancelou uma agenda marcada para esta segunda-feira (19/8) após um membro da equipe dele testar positivo para Covid-19. O cantor se apresentaria no Estrela da Casa, novo reality show da TV Globo.

Em um anúncio feito no Instagram, ele explicou que tudo estava pronto para a participação dele com a Banda do Poder até o diagnóstico. “A direção do programa achou por bem cancelar a participação de todos para resguardar a saúde dos confinados”, detalhou na legenda.

1 de 6

Saiba quem é o 1º convidado confirmado na volta da Tardezinha em 2025

Reprodução/Instagram

2 de 6

Thiaguinho estreiou a turnê “Sorte” na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro

Foto: Delson Silva/AgNews

3 de 6

Thiaguinho estreiou a turnê “Sorte” na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro

Foto: Delson Silva/AgNews

4 de 6

Thiaguinho

Bs Fotografia

5 de 6

Thiaguinho

Instagram/Reprodução

6 de 6

Cantor Thiaguinho canta samba e pagode

Divulgação

Ele explicou ainda que o músico doente está vacinado e assintomático. “Graças a Deus”, comemorou o artista, que também enfatizou que ele e o resto da equipe testaram negativo.

Por fim, Thiaguinho lamentou que não vá mais participar da atração. “Seria interessante demais bater esse papo com eles e falar sobre minha experiência no Fama. Desejo todo sucesso ao programa e aos participantes! Cuidem-se! Vacinem-se!”

