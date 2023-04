Thiaguinho vai encerrar a temporada 2023 do Tardezinha no Maracanã

Depois de abrir a temporada 2023 do Tardezinha no Rio de Janeiro, Thiaguinho deve encerrar a agenda deste ano da turnê, também na capital fluminense, no icônico estádio do Maracanã, em dezembro.

Thiaguinho voltou com o Tardezinha na semana passada, após uma pausa forçada pela pandemia. Ele deu largada à temporada 2023 com um show no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. Foram mais de cinco horas seguidas de música, com canções autorais e clássicos do samba e do pagode, além das participações especiais de Péricles e Chrigor, que fizeram parte do Exaltasamba.

Thiaguinho

ThiaguinhoBs Fotografia

Combinaram? Carol Peixinho e Thiaguinho viram o ano de laranja, juntos

Thiaguinho

Thiaguinho

Esta é a quinta apresentação do pagodeiro no BBBReprodução/ TV Globo

Carol Peixinho e Thiaguinho

Carol o primeiro relacionamento público de Thiaguinho após Fernanda Souza

Carol Peixinho e Thiaguinho

Thiaguinho e Carol PeixinhoReprodução

A agenda de shows do Tardezinha conta com 28 eventos confirmados até dezembro, incluindo 25 cidades brasileiras e duas no exterior: Miami e Lisboa.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.