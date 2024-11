Thomaz Costa celebra 5 meses sem maconha e sexo: “Contrato com Deus”

Thomaz Costa abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e conversou com os seguidores sobre sua nova vida após se converter à religião evangélica. Ao ser questionado sobre a última vez que fumou maconha, o ex-Fazenda afirmou estar “limpo” há cinco meses. Além disso, ele abriu o jogo sobre as relações sexuais.

“Vai fazer 5 meses na semana que vem [última vez que fumou]. Gravei um vídeo e assinei um contrato com Deus”, disse ele.

Questionado se está realmente sem fazer sexo, Thomaz Costa declarou: “Isso é mais um propósito que fiz com Deus. Inclusive, vai fazer 5 meses também. Estou nesse propósito firme e forte. Só depois do casamento”.

Ele continuou: “Já senti vontade, mas é uma vontade total da carne. Tenho certeza que não demoraria dois minutos para me arrepender se eu errasse”, completou o ator.

Sobre o dinheiro que ganhou com a venda de conteúdo adulto, Thomaz afirmou que gastou tudo o que recebeu do perfil que tinha no OnlyFans.

“Ganhei muito e gastei tudo. Do jeito que entrava, saía. Ia recebendo e gastando, não tinha a mentalidade de investir o dinheiro. Dinheiro fácil é assim. O dinheiro suado e ralado não vou rasgar”, concluiu.