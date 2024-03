Tiago Abravanel comenta expulsão de Wanessa do BBB24: “Não é fácil”

Tiago Abravanel participou do podcast Sala de TV e comentou a expulsão de Wanessa Camargo do BBB24. O neto de Silvio Santos foi o primeiro participante da história do programa a apertar o botão da desistência, quando integrou o time Camarote da 22ª edição. “Não é fácil”, disse.

“Existe uma regra, ainda mais se a pessoa se sentiu agredida e passou essa comunicação, porque existiu de fato [um contato físico], [ela] encostou. E não tem discussão. A própria Wanessa deve entender que isso não é uma coisa que ela queria ter vivido e passado. Amo a Wanessa. Força aí, sei que não é fácil o pós-BBB”, continuou.

O artista lembrou que a filha de Zezé Di Camargo precisa aprender com a experiência: “Acho que a gente aprende muito com os nossos erros. A gente não tem ideia de como as pessoas estão vendo aqui e o que a gente faz toma uma proporção dependendo da maneira que a gente coloca e dependendo da visão que a gente tem”.

Abrava, como é apelidado, ainda lembrou que o reality da TV Globo não pode definir a personalidade total de nenhum confinado. “O Big Brother é um grande experimento social onde o público vira juiz de tudo e a gente não pode extrapolar esse limite, porque é um programa de televisão, não é a realidade”, reforçou.

Tiago Abravanel encerrou o bate-papo destacando que os brothers são humanos e pecam, mas que não podem ser só classificadas pelo que fizeram durante o confinamento. “Aquelas pessoas têm atitudes que fazem parte da personalidade delas? Tem! Mas a gente não pode resumir as pessoas aquelas atitudes”, finalizou.