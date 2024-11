Tiago Abravanel relembra a relação e a convivência com Silvio Santos

Após três meses da morte de Silvio Santos, Tiago Abravanel abriu o coração e falou sobre o privilégio de ser neto de Silvio Santos, além de detalhes da relação e da convivência com o avô. “Não é mérito”, disse.

“Quando eu era criança, [período] em que geralmente temos uma relação mais próxima com o avô, eu era muito mais próximo do meu avô paterno. Do meu avô Silvio, nunca fui muito próximo, acho que por conta do trabalho e da correria da vida dele”, pontuou.

O filho de Cintia Abravanel continuou o relato: “Tive a oportunidade de me aproximar quando me tornei um profissional da arte da comunicação. Então, a minha vida adulta fez com que eu me aproximasse um pouco mais dele”.

Tiago ainda esclareceu que ganhou destaque por conta do parentesco com o veterano da TV. “Inevitavelmente. Mas, ao mesmo tempo, isso não é mérito para ninguém. Ser neto do Silvio Santos não é mérito, eu nasci assim”, explicou.

Porém, o artista fez questão de frisar que nunca usou o nome de Silvio a seu favor: “Tive que continuar fazendo meu trabalho e sempre corri atrás do meu profissionalismo, de estudar, dar o melhor para a minha arte”.

Tiago Abravanel finalizou destacando que é perfeccionista e preza por estar sempre preparado. “Ele [Silvio Santos] me favorece para muitos pontos dessa visibilidade, mas não diminui a exigência comigo mesmo para o que preciso entregar”, concluiu em conversa no programa de Ronnie Von.