Tiago Correia propõe isenção ICMS sobre venda de bovinos em tempo de seca na Bahia

Foto: Divulgação

Conforme o parlamentar, a intenção é facilitar a venda de bois e vacas que estão morrendo em decorrência da seca no interior do estado 20 de dezembro de 2023 | 12:54

O deputado estadual Tiago Correia (PSDB) propôs um projeto de indicação para que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) isente o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incide na venda de animais bovinos para fora da Bahia durante o tempo de crise.

De acordo com o parlamentar, a intenção é facilitar a venda de bois e vacas que estão morrendo em decorrência da seca no interior do estado.

“A Bahia enfrenta a pior seca em mais de 40 anos, e o impacto da estiagem na agricultura e na pecuária já provoca reflexos em todo o país. A previsão para o ano que vem é de redução na safra brasileira. Mais de 370 mil produtores rurais estão sendo afetados diretamente com a longa estiagem no interior do estado e aproximadamente 200 mil cabeças de gado já morreram, sendo que este número pode dobrar caso o cenário permaneça como está”, disse Correia.

