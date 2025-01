Tiago Leifert é o novo contratado do SBT: “Que seja emocionante”

Nesta quarta-feira (8/1), o SBT anunciou oficialmente Tiago Leifert como o mais novo contratado da emissora, passando a fazer parte do time de narradores esportivos do canal. “Que seja emocionante”, disse.

O apresentador estreia do dia 21 de janeiro, narrando o jogo entre Benfica e Barcelona, com transmissão do SBT e do +SBT, a partir das 16h45 (de Brasília), pela sétima rodada da Fase de Liga da UEFA Champions League. Em março, o jornalista também irá começar a narrar as partidas da Conmebol Sul-Americana.

“Nasci e cresci na TV aberta e como todo brasileiro tenho um carinho enorme pelo SBT e o máximo de respeito pelo legado do gênio Silvio Santos. Estou muito honrado e empolgado com a oportunidade de contar as histórias da CONMEBOL Sul-Americana e da UEFA Champions League ao lado dos colegas do time de esportes. Que seja uma jornada emocionante para todos nós”, comemora Tiago Leifert.

Mauro Lissoni, diretor de programação e artístico do SBT, comemorou a chegada do ex-TV Globo ao canal: “Estamos felizes em anunciar a chegada de Tiago Leifert. Ele chega trazendo seu talento e carisma para a emissora. Não tenho dúvidas de que somará muito dentro do nosso time de esportes, trazendo emoção para os espectadores que vibram junto com a gente.”

Tiago Leifert se junta ao time de transmissão, que conta também com Luiz Alano, Mauro Beting e Nadine Basttos, além da equipe de reportagem, Benjamin Back no comando do Arena SBT e Renata Saporito apresentando o SBT Sports.