Tião Casemiro: O Guardião dos Pontos Cantados que Ecoam Gerações

Tião Casemiro, uma figura icônica no universo da Umbanda, transcende o papel de Ogan para se consolidar como um verdadeiro símbolo da tradição espiritual e cultural do Brasil. Com sua habilidade singular em criar e conduzir pontos cantados que reverberam através das gerações, Tião representa a alma vibrante e a resistência da velha guarda da macumba carioca. Sua história, marcada pelo respeito, pelo axé e pela humildade, reflete a importância de preservar e valorizar as raízes espirituais que moldam nossa identidade.

Uma Trajetória de Música e Fé

Nascido no bairro Lins de Vasconcelos, no Rio de Janeiro, Tião Casemiro encontrou cedo sua conexão com a espiritualidade, frequentando centros espirituais ao lado de sua mãe e de seu tio. Ainda na infância, ele já demonstrava uma habilidade extraordinária para o canto e os instrumentos percussivos, destacando-se entre os mais experientes e antigos do meio. Aos 14 anos, sua confirmação como Ogan no Terreiro de Mariazinha Fiuper marcou o início de uma jornada que, décadas depois, continua a inspirar gerações.

Sua parceria de 44 anos com Mãe Arlete Moita, da Tenda do Caboclo Rompe Mato, foi uma das mais marcantes da sua trajetória. Além disso, Tião teve seu talento reconhecido em eventos de grande relevância, como o “Festival das Religiões da Natureza” em 1994. Essas experiências consolidaram seu lugar como um dos maiores representantes da Umbanda no Brasil.

A Representatividade da Velha Guarda da “Macumba Carioca”.

Tião Casemiro é mais do que um Ogan; ele é um guardião da cultura e um exemplo de liderança consciente.

Seu trabalho na condução dos pontos cantados, que ele próprio compôs, ecoa como um testemunho vivo da força e da beleza das tradições espirituais brasileiras. Esses pontos, carregados de emoção e sabedoria, não apenas tocam os corações durante os rituais, mas também preservam a memória coletiva de uma comunidade rica em história e fé.

Como membro da velha guarda da macumba carioca, Tião Casemiro simboliza uma era de respeito e conexão genuína com os terreiros. Sua postura humilde e consciente destaca-se em um mundo em constante transformação, onde as tradições muitas vezes enfrentam o desafio da modernidade. Ele ensina, com cada canto e cada toque, que o axé é transmitido através da dedicação, da humildade e do amor pela espiritualidade.

Um Legado de Axé e Sabedoria

Tião Casemiro também é um educador, comprometido em transmitir seus conhecimentos para as novas gerações. A escola de Ogans que ele mantém é um espaço onde o respeito pelos mais velhos e a valorização das tradições são ensinados como fundamentos essenciais. Para ele, a nova geração tem muito a aprender não apenas sobre a técnica, mas também sobre os valores que sustentam a espiritualidade.

Sua liderança no evento “Encontro Ogans em Ação” há mais de uma década reforça ainda mais sua missão de unir, educar e fortalecer a comunidade espiritual. Este evento é um verdadeiro marco no calendário religioso do Rio de Janeiro, destacando-se como um espaço de celebração e troca de saberes entre diferentes gerações.

Um Homem de Mãos Abençoadas

Com mãos que parecem carregar o próprio axé, Tião Casemiro continua a encantar e inspirar todos que têm a oportunidade de vivenciar sua música e sua sabedoria. Aos olhos do Brasil, ele não é apenas um líder espiritual, mas também um exemplo de humanidade e dedicação. Sua história é um lembrete poderoso de que as raízes da nossa cultura estão vivas, pulsantes e dignas de orgulho.

Tião Casemiro é um verdadeiro patrimônio cultural e espiritual do Brasil. Seu legado de pontos cantados que atravessam gerações, sua representatividade na velha guarda da macumba carioca e sua dedicação ao ensino fazem dele um ícone que merece todo o respeito e admiração. Para a nova geração, ele é um exemplo de como o axé se constrói com humildade, conhecimento e fé. Tião é, sem dúvida, uma bênção para a cultura brasileira e um farol para o futuro da espiritualidade no país.

“Os mais velhos são bibliotecas vivas; respeitá-los é valorizar a história que eles carregam.” – Desmond Tutu

Como afirmou o arcebispo Desmond Tutu, os mais velhos são verdadeiras bibliotecas vivas, e Tião Casemiro é um exemplo resplandecente desse conceito. Ele personifica a riqueza de uma tradição que atravessa gerações.

Sua trajetória na velha guarda da macumba carioca e seu compromisso com o ensino dos pontos cantados são testemunhos de um axé construído com humildade, conhecimento e fé.

Para as novas gerações, Tião é mais que um mestre: ele é uma ponte entre o passado e o futuro, garantindo que a essência espiritual e cultural do Brasil permaneça viva. Valorizar figuras como ele é não apenas um ato de respeito, mas também uma maneira de manter viva a nossa história e assegurar que os fundamentos do axé continuem a iluminar caminhos.

Fonte: revistabx.com

