Ticiane Pinheiro solta o verbo sobre novo namoro de Ana Hickmann

1 de 1 Foto de Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro – Metrópoles – Foto: Reprodução/TV FocoTiciane Pinheiro interagiu com os seguidores nas redes sociais e foi sincera quando questionada sobre o relacionamento de Ana Hickmann e Edu Guedes. “Como é ver dois amigos namorando?”, questionou uma fã.

“Feliz em vê-los felizes, bom demais! Ana e Edu lindos!”, respondeu a apresentadora do Hoje em Dia. Vale lembrar que os três trabalharam juntos na Record e seguem amigos mesmo após o fim da relação profissional.

Ticiane Pinheiro apoiou Ana Hickman após divórcio conturbado Nas redes sociais, Ticiane Pinheiro apoiou a amiga Ana Hickmann, que fez um desabafo nas redes sociais sobre o momento turbulento que enfrenta com o divórcio de Alexandre Correa após sofrer violência doméstica.

Ana Hickmann desabafou em seu Instagram que suas noites de sono não são mais as mesmas desde que foi vítima de agressão do então marido, Alexandre Correa, no dia 11 de novembro. A apresentadora ainda fez um desabafo e disse que continua sendo vítima de diversos tipos de agressões por parte de seu agora ex-marido.

Diante da publicação, Ticiane disse: “Os nossos maiores medos também podem ser nossos maiores impulsos para novas conquistas. Estamos juntas sempre Ana Hickmann.”

