Tiktoker que criava capivara no Amazonas é condenado pelo Ibama a entregar o animal e pagar multa de R$ 17 mil

O influenciador Agenor Tupinambá, conhecido por divulgar vídeos com uma capivara nas redes sociais, anunciou que não irá mais viver com o bicho. Segundo ele, o Ibama o multou em mais de R$ 17 mil sob acusação de que o roedor foi tirado de seu habitat natural. Além disso, Filó, como foi apelidado o animal silvestre, deverá ser entregue em um centro de tratamento e as mídias online envolvendo a capivara deverão ser excluídas do perfil oficial do tiktoker. Agenor se defendeu e lamentou a situação. “Eu cresci no meio do mato e lá nasceu a minha paixão pelos animais. Eu só saio de lá para estudar agronomia na capital, curso que escolhi para poder servi-los ainda mais. De todas as surpresas que a fama na internet me trouxe, eu jamais imaginei que seria acusado de abuso, maus tratos e exploração contra animais”, escreveu. “Se tem alguém que mora no habitat natural de alguém sou eu, não os animais. Eu abro a janela e lá estão o rio, a floresta e os animais. Eu que estou de passagem nesse lugar. Lamento profundamente o que está acontecendo e só eu sei a dor que estou sentindo”, desabafou. Tupinambá colecionava milhões de seguidores e curtidas no Tiktok, onde chegou a publicar vídeos nadando com Filó. O agrônomo também publica o dia a dia com outros animais na fazenda em que mora, na cidade de Autazes, Amazonas.

