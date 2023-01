TIM prepara ações exclusivas para o Festival de Verão 2023

O Festival de Verão 2023 está chegando e a TIM, patrocinadora do evento, prepara uma série de ações de tecnologia e inovação para o evento, que acontecem em Salvador nos dias 28 e 29 de janeiro, no Parque de Exposições. Segundo a operadora, será o primeiro grande evento na capital depois do advento do 5G e também o primeiro neste ano da plataforma de música da empresa, até por isso, ela vai buscar oferecer experiências interessantes para os frequentadores.

“Tivemos diversas iniciativas em 2022, incluindo o patrocínio ao Rock in Rio, e vamos ampliar ainda mais a plataforma de música, buscando também regionalizar os projetos. É um prazer participar de um festival tão tradicional da Bahia e do Nordeste, principalmente agora nessa retomada mais diversa e inovadora, que é a cara da TIM”, afirma Fabio Avellar, Chief Revenue Officer da TIM.

Com o 5G, os clientes poderão navegar numa rede com maior potencial de suporte a acessos simultâneos e com maior fluidez. A expectativa é que vídeos e fotos do FV23 possam ser compartilhados com velocidade e sem dor de cabeça para os usuários. Atualmente, a empresa possui cerca de 4 milhões de clientes na Bahia, com aproximadamente 27% do mercado.

Mas não são só os clientes que poderão aproveitar as experiências. A empresa irá levar uma das rodas-gigantes usadas no Festival Virada Salvador para o Parque de Exposições, dando um tom de azul – cor base da operadora – ao brinquedo. Além disso, a TIM ainda colocará um estande com experiências para o público em geral e ativações na área VIP. Segundo a assessoria de comunicação, outras atrações levadas pela operadora ainda serão divulgadas.