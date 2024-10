Timbalada anuncia data de abertura das vendas de ensaio de verão no Candyall Ghetto Square

A Timbalada anunciou, nesta sexta-feira (25), a data de abertura das vendas para a primeira edição dos ensaios de verão no Candyall Guetto Square. A estreia ocorre no dia 1º de dezembro.

As vendas para a Pista, Camarote e Lounge estarão abertas a partir das 12h (meio dia) do dia 5 de novembro. Os ingressos poderão ser adquiridos na loja Bora Tickets – 2º piso do Shopping da Bahia – ou através do site.

“O batuque da Timbalada é o pulsar do nosso coração e as cores que pintam a nossa história vão ilustrar novos capítulos que viveremos juntos, ou melhor, o tempo que passaremos juntos”, escreveu na legenda da publicação.