Tio e irmão de Pablo Marçal perdem eleição para vereador em cidades de Goiás

(FOLHAPRESS) – Os parentes de Pablo Marçal (PRTB), candidato que ficou em terceiro lugar na disputa pela Prefeitura de São Paulo, com 28% dos votos, também não tiveram sucesso em suas aspirações eleitorais. Os dois concorreram ao cargo de vereador em municípios de Goiás, estado de origem do influenciador.

Edson Marçal (Podemos), tio do autodenominado ex-coach, era candidato em Mozarlândia, cidade de cerca de 15 mil habitantes localizada a 300 quilômetros de Goiânia. Ele teve 32 votos e não se elegeu.

Edson foi citado por Pablo durante um debate promovido por UOL e RedeTV! para a prefeitura da capital paulista. Na ocasião, uma jornalista da emissora questionou o influenciador sobre seus apelidos e ataques aos adversários e informou que seu tio declarou não concordar com esse comportamento.

“Meu tio Edson, que pediu para eu gravar um vídeo, você não vai ganhar o vídeo. Se vira para ganhar aí a eleição no interior de Goiás”, disse Marçal.

Essa foi a quarta vez que Edson Marçal viu fracassada sua tentativa de ser eleito vereador em Mozarlândia.

Já o irmão do influenciador, Hudson Marçal (PL), recebeu 915 votos em sua primeira tentativa para ser vereador de Goiânia. Durante a campanha, o servidor público de 53 anos ligou sua imagem à de Pablo em adesivos e ao usar o boné com a inicial do sobrenome da família.

Nas redes sociais, ele fez questão de esclarecer que o recado de Pablo durante o debate foi para seu tio, Hudson, e não para ele, além de ter gravado um vídeo ao lado do influenciador.

Hudson apoiou na eleição para a prefeitura de Goiânia Fred Rodrigues (PL), nome de Jair Bolsonaro (PL) na disputa da capital. Rodrigues, com 31% dos votos, vai disputar o segundo turno com Sandro Mabel (União Brasil), com 27,6%, apoiado pelo governador Ronaldo Caiado (União Brasil).

Leia Também: Dono de clínica nega atendimento a Boulos e denuncia prontuário falso